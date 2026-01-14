Atelier Bidouille atelier grands-parents, parents et enfants Arthon Chaumes-en-Retz

Atelier Bidouille atelier grands-parents, parents et enfants

Arthon 5 place de l’Eglise Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 15:30:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

2026-02-27

Vous recherchez de quoi occuper les enfants ? Que diriez-vous de participer à des ateliers intergénérationnels conçus pour toute la famille ?

Arthon Animation Rurale, association d’éducation populaire, vous donne rendez-vous à Arthon-en-Retz pour passer un agréable moment en famille !

Viens partager ce moment en famille avec tes parents et pourquoi pas tes grands-parents aussi !

5 bonnes raisons d’y participer

s’amuser dans un espace ludique et profiter des jeux de société

rencontrer d’autres familles

partager une discussion et échanger sur les thèmes du quotidien

profiter des espaces extérieurs et aller au jardin dans l’espace Bidouille & Jardin , en fonction de la saison

participer à un atelier créatif en famille et se créer des souvenirs en commun

Pratique

proposés aux familles et aux enfants à partir de 5 ans

renseignements auprès de Maëva par téléphone ou par mail

Découvrez ici tous les événements programmés à Chaumes-en-Retz .

Arthon 5 place de l’Eglise Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org

English :

Looking for something to keep the kids busy? How about taking part in intergenerational workshops designed for the whole family?

Arthon Animation Rurale, a popular education association, invites you to Arthon-en-Retz to spend some family time together!

