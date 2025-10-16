Atelier Bidouille Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier Bidouille
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2025-12-11 14:00:00
fin : 2025-12-11 16:00:00
2025-12-11
Atelier Bidouille aux Ateliers de la Bruyère. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Bidouille workshop at Ateliers de la Bruyère. Limited places with membership. Registration required.
L’événement Atelier Bidouille Langeac a été mis à jour le 2025-11-28 par Communauté de communes des rives Haut-Allier