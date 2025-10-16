Atelier Bidouille Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier Bidouille

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-11 14:00:00

fin : 2025-12-11 16:00:00

2025-12-11

Atelier Bidouille aux Ateliers de la Bruyère. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

+33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Bidouille workshop at Ateliers de la Bruyère. Limited places with membership. Registration required.

