Atelier Bidouille Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Atelier Bidouille aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, création de petites jardinières. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
English :
Bidouille workshop at Ateliers de la Bruyère, featuring the creation of small planters. Places are limited. Registration required.
