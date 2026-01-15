Atelier Bidouille Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier Bidouille

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-15 16:00:00

2026-01-15 2026-01-29

Atelier Bidouille aux Ateliers de la Bruyère avec au programme, création de petites jardinières. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Bidouille workshop at Ateliers de la Bruyère, featuring the creation of small planters. Places are limited. Registration required.

