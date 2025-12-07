Atelier Bidouilles de Papa Noël La Ferté-Bernard
Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Sur inscription 8 pers maxi. Avec la SEPENES. 2 ateliers d’ 1h confectionnez dés décos de Noël à partir de matériaux de récup. .
Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
