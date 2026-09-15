Atelier | Bien chez soi, aujourd’hui et demain Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier | Bien chez soi, aujourd’hui et demain

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Venez découvrir des astuces concrètes pour un logement pratique, confortable et sécurisé. Une ergothérapeute SOLIHA, spécialiste de l’amélioration de l’habitat, vous donnera des pistes pour assurer le confort durable de votre domicile :

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

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English :

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L’événement Atelier | Bien chez soi, aujourd’hui et demain Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan