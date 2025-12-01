Atelier Bien choisir son vélo La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 18:30 – 20:30

Gratuit : oui gratuit – sur inscription Atelier gratuit, sur inscription : ici Adulte, Etudiant, Senior

Venez découvrir comment bien choisir votre vélo neuf ou d’occasion, en fonction de vos usages et besoins. Certains vélos permettent une réparation plus facilitée, et donc une durée de vie optimale !Cet atelier est animé par notre partenaire Vélocampus.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

