ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES

Capestang Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Atelier bien-être avec les chèvres

Un moment simple pour se reconnecter à la nature, observer les animaux, partager un instant et découvrir la vie de nos jeunes chèvres.

Moment de détente avec les chèvres Rove. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 7 81 54 54 54

English :

Wellness workshop with goats

A simple moment to reconnect with nature, observe the animals, share a moment and discover the life of our young goats.

