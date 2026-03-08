ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES Capestang
ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES
Capestang Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-04-12
Atelier bien-être avec les chèvres
Un moment simple pour se reconnecter à la nature, observer les animaux, partager un instant et découvrir la vie de nos jeunes chèvres.
Moment de détente avec les chèvres Rove. .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 7 81 54 54 54
English :
Wellness workshop with goats
A simple moment to reconnect with nature, observe the animals, share a moment and discover the life of our young goats.
L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES Capestang a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN