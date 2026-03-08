ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES Capestang

ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES Capestang dimanche 12 avril 2026.

ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES

Capestang Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Atelier bien-être avec les chèvres
Un moment simple pour se reconnecter à la nature, observer les animaux, partager un instant et découvrir la vie de nos jeunes chèvres.
Atelier bien-être avec les chèvres
Un moment simple pour se reconnecter à la nature, observer les animaux, partager un instant et découvrir la vie de nos jeunes chèvres.
Moment de détente avec les chèvres Rove.   .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 7 81 54 54 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wellness workshop with goats
A simple moment to reconnect with nature, observe the animals, share a moment and discover the life of our young goats.

L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC LES CHÈVRES Capestang a été mis à jour le 2026-03-05 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

Prochains événements à Capestang