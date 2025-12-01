Atelier bien-être Bain sonore Toury Toury

Atelier bien-être Bain sonore Toury

Moment de relaxation guidée au son des bols tibétains pour relâcher les tensions en douceur.

Cette séance de bain sonore, animée par Sylvie de Bien-être & Harmonisation avec l’association Toury Zen, propose un temps de détente profonde porté par les vibrations des bols tibétains et autres instruments. Installé confortablement, chacun est invité à lâcher prise, apaiser le mental et se recentrer grâce aux sons et aux silences qui se répondent. L’atelier est ouvert aux personnes en recherche de bien-être, sans prérequis particulier. Les places étant limitées, la réservation est indispensable auprès de l’animatrice. 12 .

Rue des Sentinelles Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 84 31 92

English :

A moment of guided relaxation to the sound of Tibetan bowls to gently release tension.

