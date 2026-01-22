ATELIER BIEN-ÊTRE Bélarga
ATELIER BIEN-ÊTRE Bélarga vendredi 20 février 2026.
ATELIER BIEN-ÊTRE
Salle des fêtes Bélarga Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
ATELIER BIEN ÊTRE avec Marie de Terre d’Égalités (ancien femmes en campagnes, campagne pour l’égalité)
ATELIER BIEN ÊTRE avec Marie de Terre d’Égalités (ancien femmes en campagnes, campagne pour l’égalité)
Participez à un atelier yoga et échangez autour des règles et de la ménopause. (à partir de 10h) .
Salle des fêtes Bélarga 34230 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
WELL-BEING WORKSHOP with Marie from Terre d?Égalités (former women in campaigns, campaign for equality)
L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE Bélarga a été mis à jour le 2026-01-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT