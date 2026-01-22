ATELIER BIEN-ÊTRE Bélarga

ATELIER BIEN-ÊTRE

Salle des fêtes Bélarga Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

ATELIER BIEN ÊTRE avec Marie de Terre d’Égalités (ancien femmes en campagnes, campagne pour l’égalité)

Participez à un atelier yoga et échangez autour des règles et de la ménopause. (à partir de 10h) .

Salle des fêtes Bélarga 34230 Hérault Occitanie

English :

WELL-BEING WORKSHOP with Marie from Terre d?Égalités (former women in campaigns, campaign for equality)

