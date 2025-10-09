Atelier bien être Bien vieillir naturellement Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Atelier bien être Bien vieillir naturellement Ludo Bibliothèque Ondres Ondres jeudi 9 octobre 2025.
Atelier bien être Bien vieillir naturellement
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Cet atelier a pour objectif d’offrir aux participants les clés pour vieillir en bonne santé et en toute sérénité. Il aborde l’amélioration de la santé physique, le bien-être mental et émotionnel, l’adoption d’une alimentation équilibrée, le renforcement des liens sociaux, ainsi que l’autonomie.
Une occasion de prendre soin de soi et de se préparer à un avenir épanoui.
Animé par par Tiphaine Fabre, naturopathe.
En partenariat avec le CCAS d’Ondres.
Adultes seniors, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr.
RDV de 10h à 12h. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr
English : Atelier bien être Bien vieillir naturellement
German : Atelier bien être Bien vieillir naturellement
Italiano :
Espanol : Atelier bien être Bien vieillir naturellement
L’événement Atelier bien être Bien vieillir naturellement Ondres a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Seignanx