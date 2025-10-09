Atelier bien être Bien vieillir naturellement Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Cet atelier a pour objectif d’offrir aux participants les clés pour vieillir en bonne santé et en toute sérénité. Il aborde l’amélioration de la santé physique, le bien-être mental et émotionnel, l’adoption d’une alimentation équilibrée, le renforcement des liens sociaux, ainsi que l’autonomie.

Une occasion de prendre soin de soi et de se préparer à un avenir épanoui.

Animé par par Tiphaine Fabre, naturopathe.

En partenariat avec le CCAS d’Ondres.

Adultes seniors, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr.

RDV de 10h à 12h. .

