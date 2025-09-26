Atelier bien-être Bibliothèque André Moine Boucau
Atelier bien-être Bibliothèque André Moine Boucau vendredi 26 septembre 2025.
Atelier bien-être
Bibliothèque André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Pour une rentrée en douceur, comment s’écouter et prendre du temps pour soi pour une rentrée en douceur ? Vanessa vous proposera des exercices pratiques pour basculer de l’été à la rentrée !
Ouvert à tous sur inscription. .
Bibliothèque André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14
English : Atelier bien-être
German : Atelier bien-être
Italiano :
Espanol : Atelier bien-être
L’événement Atelier bien-être Boucau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque