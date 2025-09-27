Atelier bien-être Brienne-le-Château
Atelier bien-être Brienne-le-Château samedi 27 septembre 2025.
Atelier bien-être
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Maman, Papa… vous méritez une pause bien-être !
Le temps d’une matinée pour soi, détente et soins personnalisés vous attendent. Une socio-esthéticienne sera aux petits soins pour chacun. .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 servicefamille@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier bien-être Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne