Atelier Bien être & créativité Cabourg

Atelier Bien être & créativité Cabourg mercredi 23 juillet 2025.

Atelier Bien être & créativité

Lieu communiqué à la réservation Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-23

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-23

Offrez-vous une parenthèse ressourçante en bord de mer, entre douceur du corps et évasion de l’esprit. Ce séjour à Cabourg invite à ralentir le rythme et à renouer avec sa vitalité, grâce à une alliance harmonieuse entre bien-être et expression créative.

Au programme :

– Séances de yoga pour se reconnecter à soi,

– Ateliers de calligraphie pour libérer sa créativité,

– Renforcement musculaire en douceur pour dynamiser le corps,

– Moments de méditation pour cultiver le calme intérieur.

Un temps pour souffler, bouger, créer…

Le séjour est encadré par une équipe passionnée et bienveillante :

– Guilaine, diplômée en yoga et en calligraphie.

– Sophie, docteure en neurosciences et psychologue.

– Kevin, coach sportif diplômé (STAPS).

Offrez-vous une parenthèse ressourçante en bord de mer, entre douceur du corps et évasion de l’esprit. Ce séjour à Cabourg invite à ralentir le rythme et à renouer avec sa vitalité, grâce à une alliance harmonieuse entre bien-être et expression créative.

Au programme :

– Séances de yoga pour se reconnecter à soi,

– Ateliers de calligraphie pour libérer sa créativité,

– Renforcement musculaire en douceur pour dynamiser le corps,

– Moments de méditation pour cultiver le calme intérieur.

Un temps pour souffler, bouger, créer…

Le séjour est encadré par une équipe passionnée et bienveillante :

– Guilaine, diplômée en yoga et en calligraphie.

– Sophie, docteure en neurosciences et psychologue.

– Kevin, coach sportif diplômé (STAPS). .

Lieu communiqué à la réservation Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 22 61 30 00

English : Atelier Bien être & créativité

Treat yourself to a rejuvenating seaside getaway, where your body is at peace and your mind is at ease. This stay in Cabourg invites you to slow down and reconnect with your vitality, thanks to a harmonious blend of well-being and creative expression.

On the program:

– Yoga sessions to reconnect with yourself,

– Calligraphy workshops to unleash your creativity,

– Gentle muscle strengthening to energize the body,

– Meditation to cultivate inner calm.

A time to breathe, move and create?

The stay is supervised by a passionate and caring team:

– Guilaine, qualified in yoga and calligraphy.

– Sophie, PhD in neuroscience and psychology.

– Kevin, qualified sports coach (STAPS).

German : Atelier Bien être & créativité

Gönnen Sie sich eine erholsame Auszeit am Meer, zwischen der Sanftheit des Körpers und der Flucht des Geistes. Dieser Aufenthalt in Cabourg lädt dazu ein, den Rhythmus zu verlangsamen und die Vitalität zu erneuern, dank einer harmonischen Verbindung von Wellness und kreativem Ausdruck.

Auf dem Programm :

– Yoga-Sitzungen, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden,

– Kalligraphie-Workshops, um die eigene Kreativität zu entfalten,

– Sanfte Muskelstärkung, um den Körper zu dynamisieren,

– Meditationsmomente, um die innere Ruhe zu kultivieren.

Zeit zum Durchatmen, sich bewegen, kreativ sein?

Der Aufenthalt wird von einem engagierten und fürsorglichen Team betreut:

– Guilaine, diplomierte Yogalehrerin und Kalligraphin.

– Sophie, Doktorin der Neurowissenschaften und Psychologin.

– Kevin, diplomierter Sporttrainer (STAPS).

Italiano :

Concedetevi una pausa rigenerante in riva al mare, dove il corpo si rilassa e la mente evade. Questa pausa a Cabourg vi invita a rallentare e a riconnettervi con la vostra vitalità, grazie a una miscela armoniosa di benessere ed espressione creativa.

In programma:

– Sessioni di yoga per riconnettersi con se stessi,

– Laboratori di calligrafia per liberare la vostra creatività,

– Rafforzamento muscolare delicato per dare energia al corpo,

– Sessioni di meditazione per coltivare la calma interiore.

Un momento per respirare, muoversi e creare?

La vacanza è seguita da un team appassionato e attento:

– Guilaine, diplomata in yoga e calligrafia.

– Sophie, dottoressa in neuroscienze e psicologia.

– Kevin, allenatore sportivo qualificato (STAPS).

Espanol :

Regálese un descanso rejuvenecedor junto al mar, donde su cuerpo podrá relajarse y su mente evadirse. Esta escapada a Cabourg le invita a bajar el ritmo y a reencontrarse con su vitalidad, gracias a una armoniosa mezcla de bienestar y expresión creativa.

En el programa:

– Sesiones de yoga para reencontrarse con uno mismo,

– Talleres de caligrafía para dar rienda suelta a su creatividad,

– Fortalecimiento muscular suave para dar energía al cuerpo,

– Sesiones de meditación para cultivar la calma interior.

¿Un momento para respirar, moverse y crear?

Las vacaciones están supervisadas por un equipo apasionado y atento:

– Guilaine, diplomada en yoga y caligrafía.

– Sophie, doctora en neurociencia y psicología.

– Kevin, entrenador deportivo titulado (STAPS).

L’événement Atelier Bien être & créativité Cabourg a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Cabourg