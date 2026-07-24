UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dozulé

Atelier bien-être Humani’thé Dozulé

jeudi 20 août 2026 · Humani'thé · Dozulé

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Humani'thé
Adresse
50 grande rue
Ville
14430 Dozulé
Département
Calvados
Tarif

Dozulé

Atelier bien-être

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Profitez d’un moment détente lors de cet atelier bien-être proposé par l’association Humani’thé.
Profitez d’un moment détente lors de cet atelier bien-être proposé par l’association Humani’thé.   .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie   humanithe.14430@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bien-être

Enjoy a moment of relaxation at this wellness workshop organised by the Humani’thé charity.

L’événement Atelier bien-être Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Dozulé (Calvados)