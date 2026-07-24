Atelier bien-être Humani’thé Dozulé

Informations pratiques

Dozulé

Atelier bien-être

Humani’thé 50 grande rue Dozulé Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Profitez d’un moment détente lors de cet atelier bien-être proposé par l’association Humani’thé.

Profitez d’un moment détente lors de cet atelier bien-être proposé par l’association Humani’thé. .

Humani’thé 50 grande rue Dozulé 14430 Calvados Normandie humanithe.14430@gmail.com

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English : Atelier bien-être

Enjoy a moment of relaxation at this wellness workshop organised by the Humani’thé charity.

L’événement Atelier bien-être Dozulé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Normandie Pays d’Auge