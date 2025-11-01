Atelier Bien être en Famille Pertuis
Atelier Bien être en Famille Pertuis samedi 1 novembre 2025.
Atelier Bien être en Famille
Samedi 1er novembre 2025 de 10h à 12h. 157 rue des festons Pertuis Vaucluse
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
Date(s) :
2025-11-01
Une parenthèse de douceur en famille animé par Amandine Hebrard sophrologue et les soins d’Aurélie.
En duo 1 adulte et 1 enfant âgé de 6 à 10ans.
1h de sophrologie
1 h d’atelier d’auto Massage
Sur le thème de la confiance en soi pour un moment de complicité en petit groupe. .
157 rue des festons Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 60 83 26 amandinehebrard@hotmail.com
English :
A gentle family interlude led by Amandine Hebrard sophrologist and Aurélie’s treatments.
1 adult and 1 child aged 6 to 10.
German :
Eine sanfte Auszeit für die ganze Familie unter der Leitung von Amandine Hebrard, Sophrologin, und der Pflege von Aurélie.
Im Duo 1 Erwachsener und 1 Kind im Alter von 6 bis 10 Jahren.
Italiano :
Una dolce pausa in famiglia guidata da Amandine Hebrard, sofrologa, e dai trattamenti di Aurélie.
1 adulto e 1 bambino dai 6 ai 10 anni.
Espanol :
Una pausa suave en familia dirigida por Amandine Hebrard, sofróloga, y los tratamientos de Aurélie.
1 adulto y 1 niño de 6 a 10 años.
L’événement Atelier Bien être en Famille Pertuis a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Pertuis