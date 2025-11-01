Atelier Bien être en Famille Pertuis

Atelier Bien être en Famille Pertuis samedi 1 novembre 2025.

Atelier Bien être en Famille

Samedi 1er novembre 2025 de 10h à 12h. 157 rue des festons Pertuis Vaucluse

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Une parenthèse de douceur en famille animé par Amandine Hebrard sophrologue et les soins d’Aurélie.

En duo 1 adulte et 1 enfant âgé de 6 à 10ans.

1h de sophrologie

1 h d’atelier d’auto Massage

Sur le thème de la confiance en soi pour un moment de complicité en petit groupe. .

157 rue des festons Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 60 83 26 amandinehebrard@hotmail.com

English :

A gentle family interlude led by Amandine Hebrard sophrologist and Aurélie’s treatments.

1 adult and 1 child aged 6 to 10.

German :

Eine sanfte Auszeit für die ganze Familie unter der Leitung von Amandine Hebrard, Sophrologin, und der Pflege von Aurélie.

Im Duo 1 Erwachsener und 1 Kind im Alter von 6 bis 10 Jahren.

Italiano :

Una dolce pausa in famiglia guidata da Amandine Hebrard, sofrologa, e dai trattamenti di Aurélie.

1 adulto e 1 bambino dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

Una pausa suave en familia dirigida por Amandine Hebrard, sofróloga, y los tratamientos de Aurélie.

1 adulto y 1 niño de 6 a 10 años.

