Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique Sercy Sercy

Sercy

Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique

Sercy Le bourg Sercy Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-22

Atelier en séances collectives ou en séances individuelles pratique sur table:

relaxation bio dynamique, posture, attitude, étirements et relâchement,

pratique des exercices, lecture du corps et de mobilités avec mouvement,

respiration,

libérations des tensions musculaires, dorsales avec la joie du souffle,

visualisation guidée. .

Sercy Le bourg Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 28 18 99 reginerousseau2r@gmail.com

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English : Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique

L’événement Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique Sercy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II