Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique Sercy Sercy
Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique Sercy Sercy vendredi 22 mai 2026.
Sercy
Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique
Sercy Le bourg Sercy Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-22
Atelier en séances collectives ou en séances individuelles pratique sur table:
relaxation bio dynamique, posture, attitude, étirements et relâchement,
pratique des exercices, lecture du corps et de mobilités avec mouvement,
respiration,
libérations des tensions musculaires, dorsales avec la joie du souffle,
visualisation guidée. .
Sercy Le bourg Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 28 18 99 reginerousseau2r@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique
L’événement Atelier Bien être en relaxation Bio dynamique Sercy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II