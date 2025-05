ATELIER BIEN ETRE ESTIVAL – Rte départementale 69E Cardeilhac, 25 mai 2025 10:00, Cardeilhac.

Haute-Garonne

ATELIER BIEN ETRE ESTIVAL Rte départementale 69E MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Découverte de ce qu’est l’énergétique traditionnelle chinoise. exercices doux

d’étirement favorables au corps pendant l’été, conseils diététiques, points d’acupression,

pour savoir s’adapter aux températures estivales et anticiper l’hiver

Découverte de ce qu’est l’énergétique traditionnelle chinoise, exercices doux d’étirement favorables au corps pendant l’été, conseils diététiques, points d’acupression, pour savoir s’adapter aux températures estivales et anticiper l’hiver.

Animé par Aurélie OLEA (Conseil en énergétique traditionnelle chinoise, praticienne en médecine chinoise, Boulogne/Gesse)

Pour Adultes durée 2h

Sur inscription 10 places maximum 6 .

Rte départementale 69E MAISON DE L’ARBORETUM

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69

English :

Discover what traditional Chinese energy is all about

stretching exercises, dietary advice, acupressure points,

for adapting to summer temperatures and anticipating winter

German :

Entdecken Sie, was die traditionelle chinesische Energielehre ist. Sanfte Übungen für den Körper

dehnungsübungen, die dem Körper im Sommer gut tun, Ernährungstipps und Akupressurpunkte,

um sich an die sommerlichen Temperaturen anzupassen und sich auf den Winter vorzubereiten

Italiano :

Scoprite che cos’è l’energia tradizionale cinese

esercizi di stretching per il corpo durante l’estate, consigli alimentari, punti di agopressione,

per aiutarvi ad adattarvi alle temperature estive e a prepararvi all’inverno

Espanol :

Descubra en qué consiste la energía tradicional china

ejercicios de estiramiento para el cuerpo durante el verano, consejos dietéticos, puntos de acupresión,

para adaptarse a las temperaturas estivales y prepararse para el invierno

L’événement ATELIER BIEN ETRE ESTIVAL Cardeilhac a été mis à jour le 2025-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE