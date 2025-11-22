ATELIER BIEN-ÊTRE ET LECTURES Montaigut-sur-Save

ATELIER BIEN-ÊTRE ET LECTURES Montaigut-sur-Save samedi 22 novembre 2025.

ATELIER BIEN-ÊTRE ET LECTURES

LA MAISON DES ASSOCIATIONS Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Offrez-vous une parenthèse de sérénité avec l’atelier “Bien-être et lectures”, organisé par le Foyer Rural de Montaigut-sur-Save. Rendez-vous à la Maison des Associations le samedi 22 novembre 2025 pour un moment unique alliant développement personnel et plaisir de lire.

Au programme des lectures inspirantes, des échanges bienveillants et des exercices pratiques pour renforcer votre équilibre intérieur, mieux comprendre vos émotions et améliorer vos relations au quotidien. Cet atelier vous invite à prendre soin de vous, à travers la puissance des mots et la richesse du partage.

Que vous soyez amateur de lecture, curieux de développement personnel ou simplement en quête d’un moment de pause, cet atelier est fait pour vous. 30 .

LA MAISON DES ASSOCIATIONS Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.montaigut@gmail.com

English :

Treat yourself to a serene interlude with the Wellness and Reading workshop organized by the Foyer Rural de Montaigut-sur-Save. Join us at the Maison des Associations on Saturday November 22, 2025 for a unique experience combining personal development and the pleasure of reading.

German :

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag mit dem Workshop Wellness und Lektüre , der vom Foyer Rural von Montaigut-sur-Save organisiert wird. Wir treffen uns am Samstag, den 22. November 2025 im Maison des Associations, um einen einzigartigen Moment zu erleben, der persönliche Entwicklung und Lesefreude miteinander verbindet.

Italiano :

Concedetevi una parentesi di serenità con il laboratorio Benessere e lettura , organizzato dal Foyer Rural de Montaigut-sur-Save. Venite alla Maison des Associations sabato 22 novembre 2025 per un’occasione unica di coniugare lo sviluppo personale con il piacere della lettura.

Espanol :

Regálese un paréntesis de serenidad con el taller Bienestar y lectura , organizado por el Foyer Rural de Montaigut-sur-Save. Venga a la Casa de las Asociaciones el sábado 22 de noviembre de 2025 para disfrutar de una oportunidad única de combinar el desarrollo personal con el placer de la lectura.

L’événement ATELIER BIEN-ÊTRE ET LECTURES Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-10-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE