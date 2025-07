Atelier bien-être et présence La ruche éco-solidaire Mimbaste

Atelier bien-être et présence La ruche éco-solidaire Mimbaste jeudi 17 juillet 2025.

Atelier bien-être et présence

La ruche éco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Une première rencontre avec Caroline autour de la méditation, du souffle et de la présence, dans un cadre doux et accessible à tous.

Le programme, prendre le temps de faire une pause, de créer du lien, le tout en résonance avec l’énergie du lieu et des visiteurs.

Prix libre et conscient

La ruche éco-solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 34 04 23

English :

A first meeting with Caroline around meditation, breath and presence, in a gentle setting accessible to all.

The program: take time to pause and connect, all in resonance with the energy of the site and its visitors.

Free, conscious price

German : Atelier bien-être et présence

Ein erstes Treffen mit Caroline rund um Meditation, Atem und Präsenz in einem sanften, für alle zugänglichen Rahmen.

Das Programm, sich Zeit nehmen, um eine Pause zu machen, Verbindungen herzustellen, und das alles in Resonanz mit der Energie des Ortes und der Besucher.

Freier und bewusster Preis

Italiano :

Un primo incontro con Caroline sulla meditazione, il respiro e la presenza, in un ambiente delicato e accessibile a tutti.

L’obiettivo è quello di prendersi il tempo per fermarsi e connettersi con gli altri, in armonia con l’energia del luogo e dei suoi visitatori.

Gratuito, prezzo consapevole

Espanol : Atelier bien-être et présence

Un primer encuentro con Caroline acerca de la meditación, la respiración y la presencia, en un entorno suave y accesible para todos.

El objetivo es tomarse un tiempo para hacer una pausa y conectar con los demás, en armonía con la energía del lugar y sus visitantes.

Gratis, precio consciente

L’événement Atelier bien-être et présence Mimbaste a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans