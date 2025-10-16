Atelier bien-être et relaxation Salle Herri Etxetoa Ascain

Atelier bien-être et relaxation Salle Herri Etxetoa Ascain jeudi 16 octobre 2025.

Atelier bien-être et relaxation

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Atelier bien-être et relaxation tous les 3ème jeudi du mois à Ascain, tous les bénéfices seront reversés à la crèche Loretxoak.

L’objectif ?

Créer un espace de bien-être et de ressourcement, accessible à tous, pour prévenir le stress, reconnecter le corps et apaiser le mental, dans une ambiance bienveillante et respectueuse.

Comment ça se passe ?

Aucune expérience n’est requise. La pratique est guidée pas à pas, et peut se faire sur un tapis ou un coussin (que vous pouvez apporter) ou assis·e sur une chaise (mise à disposition sur place).

L’atelier est animé uniquement en français.

Un enregistrement audio de la séance pourra vous être envoyé par mail, pour continuer à pratiquer chez vous.

Important inscription obligatoire .

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 47 62 loretxoak.ascain@gmail.com

