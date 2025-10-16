Atelier bien-être et relaxation Salle Herri Etxetoa Ascain
Atelier bien-être et relaxation
Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Atelier bien-être et relaxation tous les 3ème jeudi du mois à Ascain, tous les bénéfices seront reversés à la crèche Loretxoak.
L’objectif ?
Créer un espace de bien-être et de ressourcement, accessible à tous, pour prévenir le stress, reconnecter le corps et apaiser le mental, dans une ambiance bienveillante et respectueuse.
Comment ça se passe ?
Aucune expérience n’est requise. La pratique est guidée pas à pas, et peut se faire sur un tapis ou un coussin (que vous pouvez apporter) ou assis·e sur une chaise (mise à disposition sur place).
L’atelier est animé uniquement en français.
Un enregistrement audio de la séance pourra vous être envoyé par mail, pour continuer à pratiquer chez vous.
Important inscription obligatoire .
Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 47 62 loretxoak.ascain@gmail.com
