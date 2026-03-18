Atelier bien-être et relaxation Salle Herri Etxetoa Ascain

Atelier bien-être et relaxation

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier bien-être et relaxation tous les 3ème jeudi du mois à Ascain, tous les bénéfices seront reversés à la crèche Loretxoak.

L’objectif ?

Créer un espace de bien-être et de ressourcement, accessible à tous, pour prévenir le stress, reconnecter le corps et apaiser le mental, dans une ambiance bienveillante et respectueuse.

Comment ça se passe ?

Aucune expérience n’est requise. La pratique est guidée pas à pas, et peut se faire sur un tapis ou un coussin (que vous pouvez apporter) ou assis·e sur une chaise (mise à disposition sur place).

Un enregistrement audio de la séance pourra vous être envoyé par mail, pour continuer à pratiquer chez vous.

Deux séances d’une heure à 18h30 et 19h30.

Inscription obligatoire. .

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 47 62 loretxoak.ascain@gmail.com

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English : Atelier bien-être et relaxation

L’événement Atelier bien-être et relaxation Ascain a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque