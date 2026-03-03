Atelier bien-être image de soi Cosnac
Atelier bien-être image de soi Cosnac mercredi 11 mars 2026.
Atelier bien-être image de soi
Espace Municipal de Vie Sociale Cosnac Corrèze
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
L’Espace Municipal de Vie Sociale vous propose un moment de détente, en partenariat avec l’assotiation Rayon de soleil.
9h30-11h30 à l’Espace Municipal de Vie Sociale. Inscription obligatoire (places limités).
Tarif 10€ pour les Cosnacois/Chapellois, 15€ personnes extérieures .
Espace Municipal de Vie Sociale Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr
English : Atelier bien-être image de soi
