Atelier bien-être image de soi Cosnac

Atelier bien-être image de soi

Espace Municipal de Vie Sociale Cosnac Corrèze

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

L’Espace Municipal de Vie Sociale vous propose un moment de détente, en partenariat avec l’assotiation Rayon de soleil.

9h30-11h30 à l’Espace Municipal de Vie Sociale. Inscription obligatoire (places limités).

Tarif 10€ pour les Cosnacois/Chapellois, 15€ personnes extérieures .

Espace Municipal de Vie Sociale Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr

