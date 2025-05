Atelier bien-être initiation à l’hypnose – Médiathèque Châteauneuf-du-Rhône, 11 juin 2025 19:30, Châteauneuf-du-Rhône.

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-06-11 19:30:00

fin : 2025-06-11 22:00:00

2025-06-11

Eddy propose un atelier d’initiation à l’hypnose et autohypnose de bien-être.

Médiathèque 1 Place de la Grangette

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Eddy offers an introductory workshop in hypnosis and self-hypnosis for well-being.

German :

Eddy bietet einen Workshop zur Einführung in Hypnose und Selbsthypnose für das Wohlbefinden an.

Italiano :

Eddy offre un seminario introduttivo all’ipnosi e all’autoipnosi per il benessere.

Espanol :

Eddy ofrece un taller de introducción a la hipnosis y la autohipnosis para el bienestar.

