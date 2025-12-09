Atelier bien-être Larrau

Atelier bien-être

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Vous êtes invités à Iraty.

Durant cet atelier, vous pourrez démarrer votre référentiel de naissance et cheminer vers vous. Le référentiel de naissance est un outil de connaissance de soi s’appuyant sur la symbolique du tarot de Marseille. Il permet, entre autre, de comprendre nos blocages et nos motivations ; c’est une ressource exceptionnelle pour l’harmonisation de notre être. Sur réservation. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

