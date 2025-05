ATELIER BIEN ÊTRE LE LAB’ORATOIRE – La Mano Nozay, 16 juin 2025 14:00, Nozay.

Loire-Atlantique

ATELIER BIEN ÊTRE LE LAB’ORATOIRE La Mano 12 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-06-16 14:00:00

fin : 2025-06-16 16:00:00

2025-06-16

Participez à un des ateliers bien-être de La Mano

Écriture créative, se laisser porter et voyager.

Mettre ses sens en éveil. .

La Mano 12 Allée du Sophora

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 35 04 accueil@csc-lamano.fr

English :

Take part in one of La Mano’s wellness workshops

German :

Nehmen Sie an einem der Wellness-Workshops von La Mano teil

Italiano :

Partecipare a uno dei laboratori di benessere de La Mano

Espanol :

Participe en uno de los talleres de bienestar de La Mano

