Atelier bien-être Le yoga du dragon Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Atelier bien-être Le yoga du dragon

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Atelier bien-être Le yoga du dragon

Un atelier proposé par Amandine Bernad, professeure de vinyasa à Pont-l’Abbé.

Le yoga vinyasa est un yoga dynamique, sportif et solaire où l’on pratique des enchaînements de postures en harmonie avec la respiration, dans un flow qui peut évoquer la danse.

Le renforcement musculaire y est tout autant à l’honneur que l’assouplissement.

Rythmée, fluide, libératrice, c’est une pratique où l’on vient se dépasser, où l’on se fait de la place dans sa tête et dans son corps pour se sentir profondément vivant.e.

Le flow sera centré autour de la posture du Dragon, Utthan Pristhasana en sanskrit (Utthan = Étirement en profondeur, Pristha = Dos du corps, Asana = Posture), une posture formidable pour libérer le bassin en travaillant sur la mobilité et l’ouverture des hanches ainsi que l’assouplissement des muscles des jambes et bien sûr, du dos.

Gratuit Sur inscription.

Pensez à prendre un tapis de yoga et des blocs si vous en avez, des habits confortables, de l’eau et une petite laine pour la relaxation finale.

Dans le cadre de l’évènement Dans l’antre des dragons

Organisé par ma médiathèque Julien Gracq .

Rue des Carmes MÉDIATHÈQUE JULIEN GRACQ Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bien-être Le yoga du dragon

L’événement Atelier bien-être Le yoga du dragon Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Destination Pays Bigouden