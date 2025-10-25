Atelier Bien-Être Les Aix-d’Angillon

Atelier Bien-Être Les Aix-d’Angillon samedi 25 octobre 2025.

Atelier Bien-Être

7 Place nationale Les Aix-d’Angillon Cher

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Offrez-vous une parenthèse de douceur et de sérénité !

Le samedi 25 octobre aux Aix d’Angillon, venez découvrir un moment de détente unique lors de l’Atelier Bien-Être.

Fanny Gosnet et Isabelle Guyot vous proposent des séances individuelles de découverte énergétique de 30 minutes, au choix parmi le Reiki, le Micro Massage Energétique et le Micro Massage Crânien.

Les séances se dérouleront de 14h à 18h, sur réservation au 06.46.71.77.33 (Reiki) ou au 06.61.20.71.60 (Micro Massages).

Pour prolonger la sérénité de votre séance, un thé ou un café vous sera offert dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. .

7 Place nationale Les Aix-d’Angillon 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 71 77 33

English :

Treat yourself to a gentle, serene interlude!

On Saturday, October 25 in Les Aix d?Angillon, come and discover a unique moment of relaxation at the Atelier Bien-Être.

German :

Gönnen Sie sich eine Auszeit voller Sanftheit und Gelassenheit!

Am Samstag, dem 25. Oktober, können Sie in Les Aix d’Angillon beim Atelier Bien-Être einen einzigartigen Moment der Entspannung erleben.

Italiano :

Concedetevi un momento di calma e serenità!

Sabato 25 ottobre a Les Aix d’Angillon, venite a godervi un momento di relax unico con il Laboratorio del Benessere.

Espanol :

¡Regálese un momento de calma y serenidad!

El sábado 25 de octubre en Les Aix d’Angillon, venga a disfrutar de un momento único de relajación en el Taller del Bienestar.

L’événement Atelier Bien-Être Les Aix-d’Angillon a été mis à jour le 2025-10-14 par OT BOURGES