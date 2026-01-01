Atelier bien-être Les supers-pouvoirs du mouvement Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Atelier bien-être Les supers-pouvoirs du mouvement Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 10 janvier 2026.
Atelier bien-être Les supers-pouvoirs du mouvement
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-01-10 16:00:00
2026-01-10
Un atelier proposé par Chloé Trébaul, kinésithérapeute à Pont-l’Abbé
Un atelier dynamique
Des infos simples et précises
Quelques mouvements doux et efficaces
Un temps pour votre santé
Comprendre l’impact magique du mouvement sur votre santé
Apprendre comment et quand bouger pour vivre longtemps et en pleine forme
Et aussi…
Découvrez les conseils du célèbre Major Mouvement à travers son livre
Échanges et réponses à vos questions
Gratuit Sur inscription.
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
