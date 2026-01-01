Atelier bien-être Les supers-pouvoirs du mouvement Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Atelier bien-être Les supers-pouvoirs du mouvement

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Un atelier proposé par Chloé Trébaul, kinésithérapeute à Pont-l’Abbé

Un atelier dynamique

Des infos simples et précises

Quelques mouvements doux et efficaces

Un temps pour votre santé

Comprendre l’impact magique du mouvement sur votre santé

Apprendre comment et quand bouger pour vivre longtemps et en pleine forme

Et aussi…

Découvrez les conseils du célèbre Major Mouvement à travers son livre

Échanges et réponses à vos questions

Gratuit Sur inscription.

Organisé par la médiathèque Julien Gracq .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

