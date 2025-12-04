Atelier bien-être Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier bien-être

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le Panier souletin vous invite à Mauléon.

Vanessa, socio-coiffeuse, animera l’atelier. Elle vous expliquera les soins à apporter à vos cheveux et vous donnera des idées de coiffure pour les fêtes de fin d’année. Sur inscription. .

+33 7 70 15 47 61 teja.laborde@collectifsouletin.eus

