Atelier bien-être Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier bien-être Collectif Souletin Mauléon-Licharre mercredi 10 décembre 2025.
Atelier bien-être
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Le Panier souletin vous invite à Mauléon.
Vanessa, socio-coiffeuse, animera l’atelier. Elle vous expliquera les soins à apporter à vos cheveux et vous donnera des idées de coiffure pour les fêtes de fin d’année. Sur inscription. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 61 teja.laborde@collectifsouletin.eus
