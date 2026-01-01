Atelier bien-être, mieux dormir naturellement Rue Lucie Aubrac Boucau

Atelier bien-être, mieux dormir naturellement

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

Tania, naturopathe, viendra vous aider à comprendre les causes du mauvais sommeil et découvrir des techniques simples et efficaces pour retrouver un sommeil réparateur.

Sur inscription. .

English : Atelier bien-être, mieux dormir naturellement

