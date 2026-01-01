Atelier bien-être, mieux dormir naturellement Rue Lucie Aubrac Boucau

Atelier bien-être, mieux dormir naturellement
jeudi 8 janvier 2026.

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08

2026-01-08

Tania, naturopathe, viendra vous aider à comprendre les causes du mauvais sommeil et découvrir des techniques simples et efficaces pour retrouver un sommeil réparateur.
Sur inscription.   .

Rue Lucie Aubrac Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14  bibliotheque@boucau.fr

