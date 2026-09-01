Atelier bien-être parent-enfant Pey La Tour Sallebœuf
mercredi 16 septembre 2026 · Pey La Tour · Sallebœuf
Informations pratiques
Sallebœuf
Atelier bien-être parent-enfant
Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 16:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Un moment de douceur partagé avec votre enfant, ça vous tente ? Offrez-vous une parenthèse bien-être en plein air à Pey La Tour. Au programme de cet atelier parent-enfant : la gestion des émotions pour mieux se comprendre, un massage des mains pour un moment de complicité et la découverte des huiles essentielles adaptées aux plus petits. Atelier animé par Céline et Nathalie, naturopathes énergéticiennes, dans le Parc sous les cèdres. Participation libre et consciente, sans réservation. .
Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 34 41 reservation@peylatour.com
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English : Atelier bien-être parent-enfant
L’événement Atelier bien-être parent-enfant Sallebœuf a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Entre-deux-Mers
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