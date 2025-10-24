ATELIER BIEN-ÊTRE QI GONG Saint-Brevin-les-Pins

Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 10:30:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

2025-10-24

Venez participer à un atelier de Qi Gong, une gymnastique douce qui associe mouvements lent, respiration et relaxation idéale pour entretenir équilibre, souplesse et vitalité en douceur !

Ppur votre confort, prévoir tenue confortable et chaussures souples.

Action de prévention santé proposée par le CCAS de Saint-Brevin les Pins

Vendredi 24 octobre de 10h30 à 12h

Sur inscription 02 41 49 16 13 assistantecommerciale@mlcmutuelle.fr .

Centre Vincent Purkart et Jacques Secretin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

