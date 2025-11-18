Atelier bien-être Club APAR Roquefort
Atelier bien-être Club APAR Roquefort mardi 18 novembre 2025.
Atelier bien-être
Club APAR 25 Place Gaston Lasserre Roquefort Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Le Pôle Haute Lande organise un atelier d’échanges et de discussion interactive sur la thématique bien-être et santé mentale animé par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine à destination des plus de 60 ans mais qui reste ouvert à tous.
Club APAR 25 Place Gaston Lasserre Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 51 34 sante@pole-haute-lande.org
English : Atelier bien-être
The Pôle Haute Lande is organizing an interactive discussion and exchange workshop on the theme of well-being and mental health, led by Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine and aimed at the over-60s, but open to all.
German : Atelier bien-être
Der Pôle Haute Lande organisiert einen Workshop zum Austausch und zur interaktiven Diskussion über das Thema Wohlbefinden und psychische Gesundheit, der von Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine geleitet wird und sich an über 60-Jährige richtet, aber für alle offen ist.
Italiano :
Il Pôle Haute Lande organizza un workshop interattivo sul tema del benessere e della salute mentale, gestito da Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine e rivolto agli over 60, ma aperto a tutti.
Espanol : Atelier bien-être
El Pôle Haute Lande organiza un taller de debate interactivo sobre el tema del bienestar y la salud mental, a cargo de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine y dirigido a mayores de 60 años, pero abierto a todo el mundo.
