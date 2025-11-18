Atelier bien-être Club APAR Roquefort

Atelier bien-être

Club APAR 25 Place Gaston Lasserre Roquefort Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Le Pôle Haute Lande organise un atelier d’échanges et de discussion interactive sur la thématique bien-être et santé mentale animé par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine à destination des plus de 60 ans mais qui reste ouvert à tous.

Club APAR 25 Place Gaston Lasserre Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 51 34 sante@pole-haute-lande.org

English : Atelier bien-être

The Pôle Haute Lande is organizing an interactive discussion and exchange workshop on the theme of well-being and mental health, led by Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine and aimed at the over-60s, but open to all.

German : Atelier bien-être

Der Pôle Haute Lande organisiert einen Workshop zum Austausch und zur interaktiven Diskussion über das Thema Wohlbefinden und psychische Gesundheit, der von Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine geleitet wird und sich an über 60-Jährige richtet, aber für alle offen ist.

Italiano :

Il Pôle Haute Lande organizza un workshop interattivo sul tema del benessere e della salute mentale, gestito da Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine e rivolto agli over 60, ma aperto a tutti.

Espanol : Atelier bien-être

El Pôle Haute Lande organiza un taller de debate interactivo sobre el tema del bienestar y la salud mental, a cargo de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine y dirigido a mayores de 60 años, pero abierto a todo el mundo.

