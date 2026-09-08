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Atelier bien-être Salle Madeleine Huet
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Madeleine Huet
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior
Découvrez la psychologie positive, basée sur l’échange et l’interaction, dans cet atelier « On vous souhaite tout le bonheur du monde ». Atelier organisé par la Mutualité Française dans le cadre du partenariat avec la mutuelle communale de Saint-Aignan de Grand Lieu. Dans le cadre de la Semaine bleue.
Salle Madeleine Huet 44860
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