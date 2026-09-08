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Atelier bien-être Salle Madeleine Huet

vendredi 9 octobre 2026 · Salle Madeleine Huet

Atelier bien-être Salle Madeleine Huet

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Salle Madeleine Huet
Adresse
1 rue des Grèbes Huppés 44860
Ville
44860
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 - social@sagl.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:30 – 15:30
Gratuit : oui Gratuit. Places limitées. Inscriptions auprès du service Cohésion sociale de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : 02 40 26 44 44 – social@sagl.fr Senior 

Découvrez la psychologie positive, basée sur l’échange et l’interaction, dans cet atelier « On vous souhaite tout le bonheur du monde ». Atelier organisé par la Mutualité Française dans le cadre du partenariat avec la mutuelle communale de Saint-Aignan de Grand Lieu. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Salle Madeleine Huet  44860


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