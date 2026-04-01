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Atelier bien être: Sieste musicale Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier bien être: Sieste musicale Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier bien être: Sieste musicale Médiathèque Le MIX Mourenx samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Mourenx

Atelier bien être: Sieste musicale

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Installez-vous bien confortablement sur un canapé, un fauteuil ou une chaise longue et laissez-vous guider dans les conditions idéales d’une écoute attentive au gré d’une sélection de musiques passées ou actuelles.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Atelier bien être: Sieste musicale

L’événement Atelier bien être: Sieste musicale Mourenx a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Coeur de Béarn

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