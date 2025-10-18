Atelier bien-être Sophrologie Espace Clotilde Les Andelys
Atelier bien-être Sophrologie Espace Clotilde Les Andelys samedi 18 octobre 2025.
Atelier bien-être Sophrologie
Espace Clotilde 3-5 rue Saint-Clotilde Les Andelys Eure
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 11:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Une pause pour recharger le corps et l’esprit.
Le Centre social des Andelys vous propose des ateliers bien-être, les samedis 27 septembre, 04 et 18 octobre de 10h00 à 11h00 dans le jardin de l’espace Clotilde (3-5 rue Sainte Clotilde).
Inscription auprès de Muriel LEMAY, animatrice de la vie sociale 06 70 85 50 40 02 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr
Gratuit .
Espace Clotilde 3-5 rue Saint-Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr
