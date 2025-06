Atelier Bien-Être »Trésors de la Ruche ». – Le Teich 14 juin 2025 15:00

Gironde

Atelier Bien-Être »Trésors de la Ruche ». Le Teich Gironde

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14 17:00:00

2025-06-14

Envie de partager un moment convivial et instructif ?

Atelier gratuit proposé par une naturopathe et une coach santé en nutrition et gestion du stress pour découvrir l’univers de la ruche et ses bienfaits.

Au programme Qu’est ce que l’apithérapie et comment l’utiliser dans votre quotidien pour un allié santé!

Sur inscription.

Gratuit. .

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 24 55 12

