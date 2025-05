Atelier Bien manger local – Le Lavandier Pontivy, 3 juin 2025 11:30, Pontivy.

Morbihan

Atelier Bien manger local Le Lavandier Avenue des Cités Unies Pontivy Morbihan

Début : 2025-06-03 11:30:00

fin : 2025-06-03 13:00:00

2025-06-03

Participez à notre atelier en partenariat avec le programme À TABLE de Pontivy Communauté, pour promouvoir une alimentation saine, locale et durable.

À l’aide du barbecue TRAEGER, nous cuisinerons devant le magasin un menu gourmand de l’entrée au dessert, préparé avec des produits frais et locaux, achetés sur le marché de Pontivy, le lundi matin.

Venez partager un moment chaleureux et découvrir toute la richesse de nos produits 100% maison, 100% breton.

Grand public.

Du 3 au 14 juin, la Maison de l’Alimentation Itinérante fait étape à Pontivy et sur tout le territoire de Pontivy Communauté.

Portée par l’association Aux Goûts du Jour, elle propose des actions pour sensibiliser à une alimentation saine et durable. .

Le Lavandier Avenue des Cités Unies

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 08 82 34 54

