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AGENDA · Dégagnac

Atelier « Bien nourrir les oiseaux » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

samedi 21 novembre 2026 · Jardin Bourian · Dégagnac

Atelier « Bien nourrir les oiseaux » au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Jardin Bourian
Adresse
Cantelougue
Ville
46340 Dégagnac
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Dégagnac

Atelier « Bien nourrir les oiseaux » au Jardin Bourian

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 13:30:00
fin : 2026-11-21 16:30:00

Date(s) :
2026-11-21

Participez à un chantier collectif pour construire 4 mangeoires à installer au Jardin Bourian, en prévision des séances de comptage et d'observation des oiseaux

Participez à un chantier collectif pour construire 4 mangeoires à installer au Jardin Bourian, en prévision des séances de comptage et d'observation des oiseaux. Découvrez aussi les bons gestes et les faux-pas à éviter !

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Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34  jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

Join us for a community project to build four bird feeders to be installed at the Jardin Bourian in preparation for bird counting and observation sessions

L’événement Atelier « Bien nourrir les oiseaux » au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cazals-Salviac

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