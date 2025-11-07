Atelier Bien récolter ses graines Meymac

Atelier Bien récolter ses graines Meymac vendredi 7 novembre 2025.

Atelier Bien récolter ses graines

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Dans le cadre de notre nouvelle grainothèque, le CPIE propose un atelier pour apprendre à récolter et conserver les graines.

Gratuit tout public .

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Atelier Bien récolter ses graines

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Bien récolter ses graines Meymac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze