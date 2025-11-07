Atelier Bien récolter ses graines Meymac
Atelier Bien récolter ses graines Meymac vendredi 7 novembre 2025.
Atelier Bien récolter ses graines
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Dans le cadre de notre nouvelle grainothèque, le CPIE propose un atelier pour apprendre à récolter et conserver les graines.
Gratuit tout public .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
English : Atelier Bien récolter ses graines
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Bien récolter ses graines Meymac a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze