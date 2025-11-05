Atelier Bien récolter ses graines Ussel

Atelier Bien récolter ses graines

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Gratuit

Dans le cadre de notre nouvelle grainothèque, le CPIE propose un atelier pour apprendre à récolter et conserver les graines.

Gratuit tout public .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

