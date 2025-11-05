Atelier Bien récolter ses graines Ussel
Atelier Bien récolter ses graines Ussel mercredi 5 novembre 2025.
Atelier Bien récolter ses graines
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Dans le cadre de notre nouvelle grainothèque, le CPIE propose un atelier pour apprendre à récolter et conserver les graines.
Gratuit tout public .
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
