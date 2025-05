ATELIER BIENFAITS DU PRINTEMPS – Colombiers, 24 mai 2025 07:00, Colombiers.

Cet atelier vous permet de découvrir des remèdes naturels essentiels et des conseils pour mieux aborder le printemps avec énergie, santé et bien-être au quotidien.

Venez vous initier aux bienfaits de la nature et à l’extraction de jus, fruit et légumes frais.

En combinant, théorie et pratique, les participants découvriront des sources d’énergie

naturelle, riche en vitamines, minéraux, fibres et antioxydant pour rester en forme au quotidien et en fonction de la saison.

Vous réaliserez un roll-on aux huiles essentielles en lien avec la

thématique de saison du printemps qui est « détox et reminéralisation ».

À la fin de l’atelier, une dégustation sera proposée du jus de fruits et légumes de saison

réalisé et chacun repartira avec sa réalisation ainsi que les fiches pratiques et recettes de printemps. .

Route de l’oppidum

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

English :

The aim of this workshop is to help you discover essential natural remedies and advice on how to tackle each season with energy, health and well-being on a daily basis.

German :

Ziel dieses Workshops ist es, die wichtigsten natürlichen Heilmittel und Tipps zu vermitteln, damit Sie jede Jahreszeit mit Energie, Gesundheit und Wohlbefinden im Alltag besser bewältigen können.

Italiano :

L’obiettivo di questo workshop è quello di farvi scoprire i rimedi naturali essenziali e i consigli su come affrontare ogni stagione con energia, salute e benessere quotidiano.

Espanol :

El objetivo de este taller es ayudarle a descubrir remedios naturales esenciales y consejos para afrontar cada estación con energía, salud y bienestar en el día a día.

