Atelier Bientôt ado au ZOOM Laval
Atelier Bientôt ado au ZOOM Laval mercredi 15 avril 2026.
Atelier Bientôt ado au ZOOM
21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:15:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Atelier parent/enfant Bientôt ado
Passage de l’enfance à l’âge adulte, l’adolescence est parfois une voie sinueuse avec des transformations à chaque intersection !
Puberté, découverte de l’amour, autonomie grandissante, construction de l’identité, … pas facile de s’y retrouver avec cette montagne d’évolutions physiologiques et psychologiques à gravir.
Sans tabou et avec bienveillance, les médiatrices scientifiques du ZOOM proposent l’atelier familial Bientôt ado . L’objectif ? Aborder ces sujets sans prendre de raccourcis, (re)découvrir les différences biologiques entre les filles et les garçons, ainsi que le processus de reproduction chez l’être humain. .
21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr
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English :
Parent/child workshop Soon to be a teenager
L’événement Atelier Bientôt ado au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-03-11 par CDT53