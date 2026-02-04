Atelier Bientôt ado au ZOOM

21 Rue du Douanier Rousseau Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:15:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Atelier parent/enfant Bientôt ado

Passage de l’enfance à l’âge adulte, l’adolescence est parfois une voie sinueuse avec des transformations à chaque intersection !

Puberté, découverte de l’amour, autonomie grandissante, construction de l’identité, … pas facile de s’y retrouver avec cette montagne d’évolutions physiologiques et psychologiques à gravir.

Sans tabou et avec bienveillance, les médiatrices scientifiques du ZOOM proposent l’atelier familial Bientôt ado . L’objectif ? Aborder ces sujets sans prendre de raccourcis, (re)découvrir les différences biologiques entre les filles et les garçons, ainsi que le processus de reproduction chez l’être humain. .

21 Rue du Douanier Rousseau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

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English :

Parent/child workshop Soon to be a teenager

L’événement Atelier Bientôt ado au ZOOM Laval a été mis à jour le 2026-03-11 par CDT53