ATELIER BIÈRES ET FROMAGES – Saint-Gély-du-Fesc, 23 mai 2025

Hérault

ATELIER BIÈRES ET FROMAGES Avenue du pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Amateurs de bonnes choses, bonjour ! Retrouvez-nous pour un atelier gastronomique autour du fromage et de la bière, en collaboration avec la Maison du Fromage. Au menu cinq fromages et cinq bières à découvrir dans une farandole d’accords exceptionnels. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. On s’hydrate avec de l’eau, on se fait plaisir avec la bière.

Avenue du pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Hello, food lovers! Join us for a gastronomic workshop on cheese and beer, in collaboration with La Maison du Fromage. On the menu: five cheeses and five beers to discover in a farandole of exceptional pairings. Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation. Hydrate with water, indulge with beer.

German :

Liebhaber guter Dinge, guten Tag! Wir laden Sie zu einem gastronomischen Workshop über Käse und Bier ein, der in Zusammenarbeit mit dem Maison du Fromage veranstaltet wird. Auf dem Menüplan stehen fünf Käsesorten und fünf Biere, die Sie in einer Farandole von außergewöhnlichen Kombinationen entdecken können. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Trinken Sie ihn in Maßen. Trinken Sie Wasser und genießen Sie Bier.

Italiano :

Salve, amanti del cibo! Unitevi a noi per un laboratorio gastronomico sul formaggio e la birra, in collaborazione con la Maison du Fromage. Nel menu: cinque formaggi e cinque birre da scoprire in una farandola di abbinamenti eccezionali. L’abuso di alcol è pericoloso per la salute. Bevete con moderazione. Idratatevi con l’acqua, concedetevi la birra.

Espanol :

¡Hola, amantes de la gastronomía! Acompáñenos en un taller gastronómico sobre el queso y la cerveza, en colaboración con la Maison du Fromage. En el menú: cinco quesos y cinco cervezas para descubrir en una farandula de maridajes excepcionales. El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación. Hidrátese con agua, deléitese con cerveza.

