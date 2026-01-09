Atelier Bierologie Montreuil-Bellay

Atelier Bierologie

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Dans une ambiance conviviale, venez déguster et approfondir vos connaissances sur la bière entourée par les brasseuses.

1h30 à 2h d’atelier, pour appréhender les grands types de bières en lien avec les matières premières et le process de brassage, le tout, ponctué de dégustation de bières d’ici et d’ailleurs. Un temps d’échange et de découverte !

Samedi 7 février 2026. .

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com

English :

Come and taste and learn more about beer in a friendly atmosphere, surrounded by the brewers.

