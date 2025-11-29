Atelier Bijou brodé Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Découvrez le matériel de base si particulier de la « broderie or » et initiez vous à une technique haute couture en réalisant une broche abeille avec Stéphanie Lejeune, créatrice des broches brodées CLEMCACANCO. Grâce à cet art, la broderie se modernise. Vous pourrez porter fièrement votre broderie qui sera devenue un véritable bijou pour sublimer votre tenue.

Atelier à partir de 14 ans. .

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

