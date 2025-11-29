Atelier Bijou brodé Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier Bijou brodé Maison des Métiers d’Art Douains samedi 29 novembre 2025.
Atelier Bijou brodé
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Découvrez le matériel de base si particulier de la « broderie or » et initiez vous à une technique haute couture en réalisant une broche abeille avec Stéphanie Lejeune, créatrice des broches brodées CLEMCACANCO. Grâce à cet art, la broderie se modernise. Vous pourrez porter fièrement votre broderie qui sera devenue un véritable bijou pour sublimer votre tenue.
Atelier à partir de 14 ans. .
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10
English : Atelier Bijou brodé
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Bijou brodé Douains a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération