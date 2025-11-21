Atelier Bijou brodé Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier Bijou brodé Maison des Métiers d’Art Douains samedi 10 janvier 2026.
Atelier Bijou brodé
Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
2026-01-10 2026-03-07
Découvrez le matériel de base si particulier de la broderie or et initiez vous à une technique haute couture en réalisant une broche abeille avec Stéphanie Lejeune, créatrice des broches brodées CLEMCACANCO. Grâce à cet art, la broderie se modernise. Vous pourrez porter fièrement votre broderie qui sera devenue un véritable bijou pour sublimer votre tenue.
Atelier à partir de 14 ans. .
