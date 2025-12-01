Atelier Bijou de cheveux et bague Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Bijou de cheveux et bague

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Mélaine Bousquet de La Forge d’Éos vous propose pour cet atelier de venir réaliser un bijou à cheveux ou à barbe et de réaliser également une bague.

Issus de civilisations anciennes, ces bijoux arboreront des motifs viking. Faciles à mettre en place, ils sont originaux et ludiques.

La Matière travaillée est en laiton 1er titre (sans plomb, nickel, cadmium).

Vous emploierez pour cet Atelier des techniques de sciage, de limage, de martelage et de mise en forme avec des pinces.

Une petite période de polissage sera nécessaire pour faire briller votre bijou. Période pendant laquelle vous n’êtes pas tenus de rester.

Le participant repart à la fin de l’atelier avec un bijou, une boite de rangement, des conseils d’entretien et une chamoisine pour pouvoir le nettoyer.

Public À partir de 10 ans accompagné d’un adulte et 14 ans seul. .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

L’événement Atelier Bijou de cheveux et bague Douains a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération