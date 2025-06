Atelier Bijoutier en herbe Abbaye de Graville Le Havre 9 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Atelier Bijoutier en herbe Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-24

2025-07-09

2025-07-24

2025-08-21

Envie de se confectionner une paire de boucles d’oreilles ou une petite broche végétale ?

Inspirons-nous des fleurs et des plantes de l’exposition « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » avant de passer au modelage.

De 8 à 12 ans durée 2h

Réservation au 02 35 24 51 00

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

English : Atelier Bijoutier en herbe

Want to make yourself a pair of earrings or a little plant brooch?

Let’s take inspiration from the flowers and plants in the « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » exhibition, before moving on to modeling.

Ages 8 to 12 duration: 2h

Book on 02 35 24 51 00

German :

Lust, sich ein Paar Ohrringe oder eine kleine Brosche aus Pflanzen herzustellen?

Lassen Sie sich von den Blumen und Pflanzen in der Ausstellung « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » inspirieren, bevor Sie zum Modellieren übergehen.

Von 8 bis 12 Jahren Dauer: 2 Std

Reservierung unter 02 35 24 51 00

Italiano :

Volete realizzare un paio di orecchini o una spilla per piante?

Ispiratevi ai fiori e alle piante della mostra « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » prima di passare alla modellazione.

Da 8 a 12 anni durata: 2 ore

Prenotare al numero 02 35 24 51 00

Espanol :

¿Quieres hacerte unos pendientes o un pequeño broche vegetal?

Vamos a inspirarnos en las flores y plantas de la exposición « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » antes de pasar al modelado.

De 8 a 12 años duración: 2 horas

Reserva al 02 35 24 51 00

