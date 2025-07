Atelier Bijoutier en herbe Abbaye de Graville Le Havre

Atelier Bijoutier en herbe Abbaye de Graville Le Havre jeudi 24 juillet 2025.

Atelier Bijoutier en herbe

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-24 10:00:00

2025-07-24

Envie de se confectionner une paire de boucles d’oreilles ou une petite broche végétale ?

Inspirons-nous des fleurs et des plantes de l’exposition « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » avant de passer au modelage.

De 8 à 12 ans durée 2h

Réservation au 02 35 24 51 00

English : Atelier Bijoutier en herbe

Want to make yourself a pair of earrings or a little plant brooch?

Let’s take inspiration from the flowers and plants in the « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » exhibition, before moving on to modeling.

Ages 8 to 12 duration: 2h

Book on 02 35 24 51 00

German :

Lust, sich ein Paar Ohrringe oder eine kleine Brosche aus Pflanzen herzustellen?

Lassen Sie sich von den Blumen und Pflanzen in der Ausstellung « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » inspirieren, bevor Sie zum Modellieren übergehen.

Von 8 bis 12 Jahren Dauer: 2 Std

Reservierung unter 02 35 24 51 00

Italiano :

Volete realizzare un paio di orecchini o una spilla per piante?

Ispiratevi ai fiori e alle piante della mostra « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » prima di passare alla modellazione.

Da 8 a 12 anni durata: 2 ore

Prenotare al numero 02 35 24 51 00

Espanol :

¿Quieres hacerte unos pendientes o un pequeño broche vegetal?

Vamos a inspirarnos en las flores y plantas de la exposición « Végétales, voyage dans l’illustration botanique » antes de pasar al modelado.

De 8 a 12 años duración: 2 horas

Reserva al 02 35 24 51 00

